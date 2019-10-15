Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

3 dakika önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.?

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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