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Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 24 ölü

17 dakika önce

Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.

Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 24 ölü, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.

Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Kuzey Sumatra Polis Sözcüsü Tatan Dirsan Atmaja çıkan yangında 30 kişinin çalıştığı fabrikada en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Atmaja, hayatını kaybedenler hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını bildirdi. - JAKARTA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
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