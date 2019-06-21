Endonezya'da kibrit fabrikasında yangın: En az 24 ölü
17 dakika önce
Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Endonezya'nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.
Endonezya'nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Kuzey Sumatra Polis
Sözcüsü Tatan Dirsan Atmaja çıkan yangında 30 kişinin çalıştığı fabrikada en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Atmaja, hayatını kaybedenler hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını bildirdi. - JAKARTA
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