ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.
Endonezya basını, Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.
Endonezya'da Toprak Kayması: 85 Ölü
