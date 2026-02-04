Endonezya'da Toprak Kayması: 85 Ölü - Son Dakika
Dünya

Endonezya'da Toprak Kayması: 85 Ölü

Endonezya'da Toprak Kayması: 85 Ölü
04.02.2026 11:40
Batı Cava'daki toprak kaymasında ölü sayısı 85'e yükseldi, arama çalışmaları sürüyor.

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya basını, Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

