Endonezya'da Uçak Kazası: 11 Kayıp

18.01.2026 12:44
Endonezya'da ATR 42-500 tipi gözlem uçağının enkazı bulundu, 11 mürettebat ve yolcu kayıp.

Endonezya'da dün Yogyakarta-Makassar seferini gerçekleştirdiği sırada hava trafik kontrolüyle iletişimi kesilen "ATR 42-500" tipi gözlem uçağının enkazına ulaşıldığı ve 3'ü bakanlık personeli olan 11 kişilik mürettebattan henüz haber alınamadığı açıklandı.

Endonezya'da dün yerel saatle 13.30 sıralarında "ATR 42-500" tipi bir gözlem uçağı, Yogyakarta şehrinden Makassar şehrine seyir halindeyken, Güney Sulawesi bölgesindeki Maros kenti yakınlarında hava trafik kontrolüyle temasını kaybetti. Endonezya Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından balıkçılık faaliyetlerinin havadan denetlenmesi amacıyla "Endonezya Hava Ulaştırma" havacılık grubundan kiralanan uçakta 8 mürettebat ve bakanlık çalışanı 3 yolcu bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin bugün uçağın enkazına ulaştığını bildirdi. Bir yetkili, uçağın enkazının Maros kenti civarındaki Bulusaraung Dağı yakınlarında tespit edildiğini kaydetti. Açıklamada, "Ekiplerimiz yerel saat ile 07.46'da helikopterlerden uçak pencerelerinin enkazını fark etti. 07.49 sıralarında da uçağın gövdesine ait olduğundan şüphelenen büyük parçalar tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Uçağın kuyruğunun ise dağın yamaçlarında bulunduğu aktarıldı. Enkazın tespit edildiği dağlık bölgedeki zeminin yapısı ve yoğun sisin bölgedeki etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların zor şartlar altında yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, kazanın nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmaların Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

"Bin 200 personel görevlendirildi"

Güney Sulawesi Arama-Kurtarma Ajansı Müdürü Muhammed Arif Anwar, yerel basına yaptığı açıklamada, enkazın bulunmasına rağmen kayıp mürettebat ve yolculardan henüz haber alınamadığını ve kayıp kişilerin bulunması için bin 200 personelin görevlendirildiğini bildirdi. Anwar, "Önceliğimiz kazazedelerin bulunması. Bu kişilerin büyük bir kısmını güvenli bir şekilde tahliye edebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Balasaraung Dağı'nın ülkenin başkenti Jakarta'ya yaklaşık bin 500 kilometre mesafede olduğu biliniyor. - JAKARTA

Kaynak: İHA

