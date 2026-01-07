Endonezya'dan X'e Erişim Engeli Tehdidi - Son Dakika
Endonezya'dan X'e Erişim Engeli Tehdidi

07.01.2026 14:45
Endonezya, Grok aracıyla üretilen sahte cinsel içerikler nedeniyle X'e erişimi yasaklayabileceğini açıkladı.

Endonezya'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle X'e erişim engeli getirebileceği belirtildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya İletişim Bakanlığı, son günlerde Grok aracılığıyla rıza dışı üretilen sahte cinsel içerikli görüntülerdeki artış üzerine harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin değerlendirmesi sonucunda Grok'ta bu tür uygunsuz görsellerin üretilmesinin önüne geçecek mekanizmaların bulunmadığının tespit edildiği ve bu durumun vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

Tüm teknoloji şirketlerine ülkenin kanunlarına uymaya çağrısı yapılan açıklamada, yasaların gözetilmemesi durumunda idari yaptırımlar uygulanacağı ve hatta Grok ile X'e erişimin yasaklanacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm elektronik sistem operatörleri, hizmete sundukları teknolojinin, gizlilik ihlallerine, cinsel istismara veya kişilerin onurunun zedelenmesine yol açacak bir platforma dönüşmemesini sağlamakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Endonezya'nın 2 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni ceza kanunu kapsamında, pornografik materyal üretimi ve dağıtımı 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Hükümlüler bazı durumlarda para cezasına da çarptırılabiliyor.

Grok'a tepkiler sürüyor

Öte yandan, X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler Endonezya ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta, konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

İngiltere, 6 Ocak'ta "kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyeceklerini" duyurmuştu.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Endonezya, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'dan X'e Erişim Engeli Tehdidi - Son Dakika

