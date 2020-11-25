Enes Batur, 2 yıl önce "Çok pahalı araba kazaları" başlıklı bir video yayınlamış

YOUTUBE'da paylaştığı videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen ve sık sık kazancıyla haber olan Enes Batur, 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka lüks otomobiliyle önceki gün Etiler'de kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca, ardından park halindeki bir ağaca çarpan ünlü YouTuber, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Lüks aracın ağır hasar aldığı kaza sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Olumsuz eleştiriler, Enes Batur'u üzdü. KAZADA ÖLEBİLİRDİM

Bir internet kullanıcısının "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumuna sitem eden Enes Batur, o kişiye şöyle yanıt verdi: "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır."

Kazalarla dalga geçmişti

Enes Batur, 2 yıl önce YouTube'da "Çok pahalı araba kazaları" başlıklı bir video yayınlamıştı. Batur, o videoda kazaya karışan lüks arabaların sahipleriyle dalga geçerek şöyle demişti: "Sen bir salaksın. Ferrari ile gitti, duvara girdi. 'Hızlı çıkayım' dedi, öndeki arabaya girdi. Yavaş kullanın şu arabaları. Ne oldu şimdi? 100 bin lira masraf oldu arabada." Kaza sonrası Enes Batur'a takipçileri bu videoyu hatırlattı.