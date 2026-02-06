Enes Terzi İçin 11. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Enes Terzi İçin 11. Gün Arama Çalışmaları Devam Ediyor

06.02.2026 12:41
Trabzon'da kaybolan bipolar hastası Enes Terzi için denizdeki arama çalışmaları sürüyor.

TRABZON'da, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, ayakkabıları ve gözlüğü sahilde bulunan bipolar hastası Enes Terzi (25) için denizdeki arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Enes Terzi, 27 Ocak akşamı ayrıldığı evine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde Terzi'nin ayakkabısı ve gözlüğü, ilçenin Beşirli Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında bulundu. AFAD, Sahil Güvenlik, polis, dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. Sahil hattında ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, havadan dronla tarama yaparken, dalgıçlar da dalışlar yaparak Enes Terzi'yi aradı. Ancak Enes Terzi'ye dair bir ize ulaşılamadı.11'inci günde genişletilen yaklaşık 20 kilometrelik sahil hattında 60 personel, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV), 4 bot, 17 dalgıç, 8 araç ve 1 gemi Enes Terzi'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzon, Güncel, Son Dakika

13:16
