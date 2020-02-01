Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi - Son Dakika Spor

Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi

6 saat önce

İspanya La Liga'nın 22'nci haftasında Valladolid, deplasmanda Mallarco'yu milli futbolcu Enes Ünal'ın 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Enes Ünal'ın golü Valladolid'e 3 puanı getirdi, System.String[]

İspanya La Liga'nın 22'nci haftasında Valladolid, deplasmanda Mallarco'yu milli futbolcu Enes Ünal'ın 56'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Valladolid ligdeki 5'inci galibiyetini elde ederek puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 14'üncü yenilgisini yaşadı ve 18 puanda kaldı.

Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki milli oyuncu müsabakanın 56'ncı dakikada ağları havalandırarak takımının galibiyet golünü attı. Enes Ünal, karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yerini Federico San Emeterio'ya bıraktı.

ENES'İN BU SEZONKİ 5'İNCİ GOLÜ

Enes Ünal, Mallarco'ya karşı attığı golle bu sezon Valladolid forması ile 5'inci golünü atmış oldu. Milli futbolcu takımı ile bu sezon çıktığı 20 maçta, 2'si La Liga ve 3'ü İspanya Kral Kupası olmak üzere toplam 5'inci golünü kaydetti.


Valladolid, Enes Ünal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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