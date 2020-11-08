Enez'de tekne battı, kayıp 3 kişi aranıyor - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde içinde 4 kişinin olduğu tekne battı. Bir kişi sahile çıkmayı başarırken, 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı. Teknede bulunanlar denize düşerken, 4 kişiden biri kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başardı.

Kazazede Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. - EDİRNE