Ekonomi

Enflasyon 2025'te %30,9'a Düştü

05.01.2026 12:38
Bakan Şimşek, 2025 yılsonu enflasyonunun %30,9 olduğunu ve dezenflasyonun yayıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılsonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı" dedi.

Bakan Şimşek, aralık ayının enflasyonun açıklanmasının ardından açıklama yaparak dezenflasyonun genele yayıldığını söyledi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılsonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı. Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti. 2026 yılında destekleyici küresel finansal şartlar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz". - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

SON DAKİKA: Enflasyon 2025'te %30,9'a Düştü
