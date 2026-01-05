Yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 30,89'a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesine indiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat artışı ve cari işlemlerdeki dengeli görünümle birlikte enflasyonda görülen gerileme Türkiye ekonomisinde toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede yıllık enflasyonun Aralık ayında yüzde 30,89'a gerileyerek son 49 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Bolat, ekonomideki toparlanma sürecinin güçlenerek sürdüğünü dile getirdi. Bolat açıklamasında, "Ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat artışı, cari işlemlerdeki dengeli durum ve imalat PMI artışından sonra enflasyon oranındaki gerileme; 2025 yılında Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğini göstermektedir. Halkımızın alım gücü artacak ve refah seviyesinin iyileşmesine katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yıllık enflasyon yüzde 30,89'a geriledi"

Bolat, Aralık ayında enflasyonda önemli bir düşüş görüldüğünü belirterek "2025 yılı Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 30,89'a geriledi" dedi.

"Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesinde"

Bakan Bolat, düşüşün son dönemde kaydedilen en düşük seviyelerden biri olduğuna dikkati çekerek "Yıllık enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. 2024 yıl sonu enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi programının kararlı şekilde uygulanması olumlu gelişmeleri getirdi"

Bolat, uygulanan ekonomi politikalarının etkisini şöyle değerlendirdi:

"Ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanması bu olumlu gelişmeleri getirmiştir. Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir."

"Enflasyondaki gerileme üretim ve istihdama da yansıyacak"

Ticaret Bakanı Bolat, fiyat istikrarındaki iyileşmenin reel ekonomiye yansıyacağını vurgulayarak, "Enflasyondaki gerilemenin, üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir" ifadelerine yer verdi.

Bolat, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti. - ANKARA