Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar

Samsun'da düzenlenen organizasyon ile KYK'da kalan öğrenciler ile birlikte özel öğretim gören öğrenciler bir araya geldi. Sporun engel tanımadığını gösteren özel öğrenciler bowlingde doyasıya eğlendi.



Samsun Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören yaklaşık 20 kişiden oluşan öğrenci grubu ile bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak özel öğrencilere verilen kahvaltı başladı. Akabinde Samsun Bowling Salonuna getirilen özel öğrenciler burada bowling oynama heyecanı yaşadılar. Özel öğrencilerin gözlerinde mutluluk eksik olmadı. Büyük bir heyecanla bowling oynayan özel öğrencilere üniversitede okuyan yurt öğrencileri de eşlik etti.



Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bizim öğrencilerimiz gönüllerinde bu özel öğrencilere ayrı bir yere olduğunu biliyoruz. Bu özel öğrencilerimiz Allah'ın bize hediyesidir. Bizlere verilen bir misafirdir. Bu öğrencileri bizler güzel görüyoruz. Çünkü onlar yaşadığımız bu dünyanın manevi sigortalarıdır. Onlar Allah'ın özel kullarıdır" dedi.



Etkinlik, öğrenciler ile özel öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - SAMSUN