Son Dakika Haberleri: Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar
Son Dakika Güncel Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar - Son Dakika

Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen organizasyon ile KYK'da kalan öğrenciler ile birlikte özel öğretim gören öğrenciler bir araya geldi.

Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar, System.String[]

Samsun'da düzenlenen organizasyon ile KYK'da kalan öğrenciler ile birlikte özel öğretim gören öğrenciler bir araya geldi. Sporun engel tanımadığını gösteren özel öğrenciler bowlingde doyasıya eğlendi.


Samsun Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören yaklaşık 20 kişiden oluşan öğrenci grubu ile bir araya geldi. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak özel öğrencilere verilen kahvaltı başladı. Akabinde Samsun Bowling Salonuna getirilen özel öğrenciler burada bowling oynama heyecanı yaşadılar. Özel öğrencilerin gözlerinde mutluluk eksik olmadı. Büyük bir heyecanla bowling oynayan özel öğrencilere üniversitede okuyan yurt öğrencileri de eşlik etti.


Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bizim öğrencilerimiz gönüllerinde bu özel öğrencilere ayrı bir yere olduğunu biliyoruz. Bu özel öğrencilerimiz Allah'ın bize hediyesidir. Bizlere verilen bir misafirdir. Bu öğrencileri bizler güzel görüyoruz. Çünkü onlar yaşadığımız bu dünyanın manevi sigortalarıdır. Onlar Allah'ın özel kullarıdır" dedi.


Etkinlik, öğrenciler ile özel öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kredi Yurtlar Kurumu, Münevver Ayaşlı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi
CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek Kız meselesi cinayeti zanlısı hakkında karar verildi Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:59:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engel tanımadılar, bowlingde şov yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]