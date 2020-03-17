Engellerini teknoloji ile yenmeye çalışıyorlar - Son Dakika
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Engellerini teknoloji ile yenmeye çalışıyorlar

6 saat önce

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl önce faaliyete geçirilen 'Engelsiz Yaşam Merkezinde' neredeyse tüm engel grupları merkezde gördükleri terapilerle engellerini teknoloji ile yenmeye çalışıyor.

Engellerini teknoloji ile yenmeye çalışıyorlar, System.String[]

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıl önce faaliyete geçirilen 'Engelsiz Yaşam Merkezinde' neredeyse tüm engel grupları merkezde gördükleri terapilerle engellerini teknoloji ile yenmeye çalışıyor.

13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan ve tüm engel gruplarına hizmet veren merkez, engellilerin sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlıyor.

0-40 yaş arasındaki engellilerin kabul edildiği merkez, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra hidroterapi havuzu, karanlık oda, robotik kodlama gibi faaliyetlerle teknolojiyi kullanarak engelli bireylere hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, merkezde bireylerin sosyal yaşamını etkileyecek birçok atölyenin bulunduğunu ifade etti. Tolay, görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel ve

bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerin sosyal yaşamlarına da dokunmayı hedefleyen merkezde müzik, güzel sanatlar, ahşap, ve gastronomi mutfağı gibi sosyal atölyeler bulunuyor. Burada birçok spor faaliyetleri de var. Spor ile algı ve beden hareketlerini yönetecek ve engelli bireylerin kabiliyetlerini güçlendirecek spor oyunlarını yapıyoruz. Buradan tüm engel gurupları faydalanıyor. 7 farklı engelli grupları buradaki çeşitli terapilerden faydalanıyor. ve biz burada engelli bireylerimizde ciddi ilerlemeler görüyoruz. Aynı zamanda burada çok duygusal anlar yaşanıyor. Uzun zaman yürüyemeyen bir bireyin buradan yürüyerek çıktığını gördük. Engelli bireylerin aldıkları eğitimler birbirinden farklı. Bir zihinsel engelli bireyin aldığı eğitim ile işitme engelli bireylerin aldığı eğitim arasında fark var. Her biri özel eğitimler alıyor ve buradaki terapiler öyle düzenlenmiş durumda."

ROBOTİK KODLAMA TAKIMI YARIŞMALARA HAZIRLANIYOR

Serdar Tolay, robotik kodlamanın özellikle çocukların zihinsel gelişimine fayda sağladığını belirterek, merkezde kurulan 'Engelsiz Robotik Takımının' yarışmalara hazırlandığını vurgulayarak, "Robotik kodlama uygulamasında engelli bireylerin de istifade etmesi gerekiyor. Bu faaliyetler yaratıcılığı arttırıyor. Çocukların zihinlerinin gelişmesini ve algı yönetiminin güçlü olmasını sağlıyor. Hocamız kendi eğittiği öğrencilerden bir takım yaratmaya çalışıyor. Bu işe meraklı olan bireylerden bir takım oluşturuluyor. Engelsiz robotik takımı. Burada yapılan çalışmalarla çeşitli yarışmalara katılacak bu takımımız. ve ben bu takımın başarılı olacağına gerçekten inanıyorum" diye konuştu.

SUYUN KALDIRMA KUVVETİNDEN FAYDALANILIYOR

Merkezde bedensel engeli bulunan bireylere hidroterapi havuzunda suyla terapide önemli bir gelişme kaydettiklerini bildiren Tolay, "Çocuk ilk havuza girdiğinde yüzemiyor ama 5'inci seanstan sonra seviyesinin ne kadar ileri olduğunu görüyoruz. Bu bireyin ilerde yüzücü olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Merkeze gelen bireylerin dışarıda yapamadığı hareketleri suyun içerisinde yaptığını belirten Fizyoterapist  Mehmet Pamukçu ise, "Normal fizik tedavide yer çekiminin kuvveti ile kasların yapmadığı hareketleri  hidroterapi sayesinde çok daha kolay yapabiliyoruz. Bu da çocukların yapamadığı hareketleri su içerisinde yapınca onlara özgüven katıyor. Bu terapiyi bireyler için yararlı buluyoruz" dedi.

'IŞIKLAR İLE ALGI YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Merkezdeki karanlık oda (Snoezelen) sayesinde ise bireylerin algı yönetiminin güçlendiriliyor. Bu terapi ile özellikle otizm vakalarında ciddi ilerlemeler görüldüğünü vurgulayan fizyoterapist Ayşenur Özbay, "Karanlık odayı otizmli ve zihinsel engeli olan bireylerde veya duyusal motor bozuklukları olan çocuklarımızda kullanabiliyoruz. Bu odayı kullanırken temel amacımız çocuklarda sakinleşmeyi sağlamak. Burada kullandığımız su balonları veya klasik müzikler çocuklarda sakinleşmeyi sağlıyor. Odanın değişebilir ışıklarını kullanarak çocukların duyusal durumlarına göre şekillendirebiliyoruz. Çocukların dikkatini çekerek doğru uyaran doğru adaptif cevap ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Öte yandan veliler ise, çocuklarının gelişiminde ciddi faydalar gördüğünü ifade ederek, merkezden memnun olduklarını ifade ettiler.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:59 Kaynak: DHA
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