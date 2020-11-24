Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler - Son Dakika

ADANA'da polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, polis olmak istediğini söyleyen zihinsel engelli Hakan Helek'i (22) ziyaret edip, polis üniforması verdi. Helek, polis aracına binerek, "Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun" anonsu da yaptı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olan Hakan Helek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polis olmak istediğini söyledi. Helek'in hayalini öğrenen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyarete gitti. Kapıda polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Helek'e, polis üniforması verildi. Polisleri çok sevdiğini belirten Helek, "Aradım ve polisi çok sevdiğimi, polis aracına binmek istediğimi söyledim. Çok mutluyum" dedi.Daha sonra polis aracına bindirilen Hakan Helek, "Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun" diye anons yaptı. Helek'in "Anne seni çok seviyorum" anonsu ise duygulandırdı.