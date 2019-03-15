Son Dakika Haberleri: Engelsiz Atölye Öğrencilerinden "Hoşgeldin Bahar" Sergisi

Engelsiz Atölye Öğrencilerinden "Hoşgeldin Bahar" Sergisi

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye öğrencileri ve ilçedeki diğer engelli özel eğitim okulları öğrencileri, hazırladıkları el sanatları ürünlerinin yer aldığı "Hoşgeldin Bahar" temalı sergi açtı.

Engelsiz Atölye Öğrencilerinden
Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye öğrencileri ve ilçedeki diğer engelli özel eğitim okulları öğrencileri, hazırladıkları el sanatları ürünlerinin yer aldığı "Hoşgeldin Bahar" temalı sergi açtı.

Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde Beypazarı Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi işbirliği ile ahşap boyama, deriden aksesuar yapımı, süs eşyası yapımı, keçe yapımı, kolye, boncuk, tel kırma gibi farklı dallarda eğitim alan engeli öğrenciler, el emeği ürünlerinden oluşturdukları "Hoşgeldin Bahar" adlı sergi açtı. İlçedeki engellileri toplumsal yaşama katmak ve üretken hale getirmek amacıyla meslek edindirmek üzere kurulan "Beypazarı Belediyesi Engelsiz Atölye"de eğitim alan engelliler, edindikleri becerileri düzenledikleri etkinlikle sergilediler.

Sergi açılışı öncesinde Halkevi Toplantı Salonu'nda Engelsiz Atölye öğrencilerinin şiir, müzik, fıkra dinletileri ile Eti Soda AŞ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri göz doldurdu. Sergi açılışında konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelsiz Atölyemizde amacımız bu değerli ve özel çocuklarımızı topluma entegre ederek sosyalleşmelerini sağlamak yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olabilmektir. Bu öğrencilerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini hep birlikte gördük. Kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

Halkevi'nde gerçekleşen etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kurum amirleri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Beypazarı, Güncel
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