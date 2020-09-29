Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı - Son Dakika

Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı

Görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getiren uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı.

Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı, System.String[]

Görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getiren uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı. Bu gibi topluma faydalı girişimleri teknolojinin de desteği ile hayata geçirmek isteyen üniversite öğrencileri için sürdürülen Red Bull Basement programına başvurular 25 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor, onların fikirlerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlıyor.

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri desteklediğini hatırlatan Red Bull Basement'ın geçen yılki katılımcıları arasında olan ve görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getirdiği belirtilen uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı. Görece, "BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.

"ENGELSİZ HAYAT MÜMKÜN"

Başvuruları devam eden programın daha önceki kazananları arasında yer alan BlindLook girişiminin kurucuları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın, 'Engelsiz bir hayat mümkün' diyerek kolları sıvadı.

Kendisi de doğuştan görme engelli bir kadın girişimci olan Sadriye Görece, girişimci adaylarını cesaretlendirmek adına başarı öyküsünü şu sözlerle anlattı:

"Biz; BlindLook olarak görme engelliler sosyal hayata özgürce dahil olabilsin, dijital hizmetlerden kimseye bağlı olmadan faydalanabilsin diye çalışıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak restoran menülerinde başladık. Çünkü biliyoruz ki dışarıda yemek yemek sosyalleşmede çok büyük bir adım. BlindLook ile çözdüğümüz sorunları bizzat yaşayan bir görme engelli olarak bu sorunlara tüm görme engelliler için çözüm yaratabilmek için çalışıyorum" diye konuştu.

RED BULL BASEMENT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Aynı zamanda başvuruları devam eden etkinliğin jürisinde, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, eski Milli Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir yer alıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 EKİM

Öğrenciler programa, kampüs deneyimini ileri götürmeyi amaçlayan fikir ve projelerini anlatan bir dakikalık video ile redbullbasement.com adresinden 25 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapabiliyor. İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, başvurularını bireysel veya iki kişilik takımlar halinde yapabiliyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunulacak. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı yakalayacak. Burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalamanın yanında global bir eğitim programına da dahil olacak.


Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı
Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı

Üniversite, Red Bull, Redbull, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Engelsiz bir dünya sunan uygulamasını anlattı - Son Dakika Ekonomi

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