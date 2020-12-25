Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika

Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu

25.12.2020 12:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu, System.String[]

Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümünün ardından babası Ali Nurşani'nin temmuz ayında oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu.

Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra müzik kariyerine ara veren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 36 yaşındaki Engin Nurşani, bu sabah 07.00'de hayata gözlerini yumdu.

OĞLUNUN KURTULMASI İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ünlü ismin ölümün ardından halk ozanı babası Ali Nurşani'nin temmuz ayında hasta oğlu için yaptığı yardım çağrısı yeniden gündem oldu. Oğlunun tedavisi için gerekli parayı bulamayan Ali Nurşani, yayınladığı videosunda "Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum" demişti.

Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu
Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu

Temmuz, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika Magazin


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