Epstein Belgeleri: Kamuoyunun Yüzde 49'u Memnun Değil

20.01.2026 10:16
Ankete göre ABD'lilerin yalnızca yüzde 6'sı Epstein soruşturmasından memnun, çoğu bilgi gizlendiğini düşünüyor.

ABD'de yapılan bir ankette, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmaya ilişkin hükümetin açıkladığı belgelerden halkın yalnızca yüzde 6'sının memnun olduğu belirlendi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından, Kongrenin Epstein dosyalarına ilişkin tüm belgelerin açıklanması için verdiği 19 Aralık tarihli sürenin dolmasından yaklaşık bir ay sonra yürütülen ankette, Epstein dosyalarına ilişkin kamuoyu görüşü alındı.

Ankete göre, katılımcıların üçte ikisi, hükümetin Epstein dosyasına ilişkin bazı bilgileri bilinçli olarak sakladığını düşündüğünü bildirdi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 16'sı hükümetin mümkün olan tüm bilgileri açıklamak için çaba gösterdiğini söylerken, geri kalanlar konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

ABD'lilerin yalnızca yüzde 6'sı federal hükümetin şu ana kadar açıkladığı bilgilerden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 49'u da konuya ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Partilere göre bakıldığında, Demokratların yaklaşık yüzde 90'ı ve bağımsızların yüzde 72'si hükümetin bilgileri gizlediği görüşünü savunurken, Cumhuriyetçilerin yüzde 42'si bu görüşü paylaştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

