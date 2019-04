Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Mazbatasını Aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Erbaa Belediye Başkanlığını açık ara kazanan Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa Belediye Başkan adayı Mimar Ertuğrul Karagöl dün mazbatasını aldı. Mazbata töreninde bir konuşma yapan genç Başkan Ertuğrul Karagöl, " Şu anda mutluluğumu ve heyecanımı tarif edemem. Hemşehrilerimiz bize büyük bir teveccüh göstererek belediye başkanı seçtiler. büyük bir sorumluk verdiler. Ama inşallah biz bu bize verilen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Bundan müsterih olsunlar. Bunun için gece demeden, gündüz demeden seçimden önce hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Şu an itibariyle partimin rozetini bir kenara bırakıyorum. Beni destekleyen, değer veren, inanan ve oy vermeyenlerin de bütün Erbaa halkına hiçbir parti ayrımı yapmadan hizmet edeceğim. Ama özellikle de oy veren hemşehrilerime ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiler. İnşallah 31 Marttaki seçim süreci ve benim belediye başkanlığım Erbaa'mıza, bölgemize, insanlığa hayırlar getirir" diye konuştu.Bundan sonra projelerimizle konuşacağız.Erbaa Belediye Başkanlığı resmen aldıktan sonra artık bize durmak yok diyen genç Başkan Karagöl; "Seçimden sonra ne yapabiliriz diye projeleri hazırlarken toplumun her kesimini ilgilendirecek ve başkan adayının kitapçığını eline aldığında benden bir şey var mı diye görmesini istediğimiz projeler olsun istedik. Bu hazırlığı yaparken gençleri, yaşlıları, çocukları, yetişkinler, engellileri ve toplumun her kesimini ilgilendiren projeler çıkartmaya çalıştık. Gençlik ve Spor Merkezi projemiz var. Gençlerimizin burada spor faaliyetlerini yapacakları bir proje. Yine ilgi uyandıracak insanların seveceği bir proje yabancı dil akademisi projemiz var. Yaşlılar için de çok güzel projelerimiz var. Muhtaçlar için ayrıca projelerimiz var. Bu şehirde hiç kimse aç yatmayacak. Peygamber Efendimizin Hadisi Şeriflerinde buyurduğu gibi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisi şerifine uygun hareket edeceğiz. Yine şehirleşme için, sanayi için de güzel projelerimiz var " diyerek bu projelerinin devamının da geleceğini vurguladı. - TOKAT