Erbaa'da Elektrik Kaçağı Yangına Neden Oldu - Son Dakika
Erbaa'da Elektrik Kaçağı Yangına Neden Oldu

05.01.2026 19:11
Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik kaçağından çıkan yangında bir ev yandı, 3 ton fındık kül oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik kaçağından çıktığı öne sürülen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, satışa hazır yaklaşık 3 ton fındık alevlere teslim oldu.

KIVILCIM BİR YILLIK HASATI VURDU

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Gökal Kasabası Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan ve Cemil Ay'a ait müstakil evde, elektrik tesisatındaki kısa devre sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler, evin depo bölümünde bulunan fındık çuvallarına sıçradı.

3 TON FINDIK KÖMÜRE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak kış boyu özenle ayıklanan ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 50 çuval (3 ton) fındık, itfaiyenin çabasına rağmen kurtarılamadı. Yangın sonrası çekilen görüntülerde, fındıkların tamamen kömürleştiği ve evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

CAN KAYBI YAŞANMAMASI TESELLİ OLDU

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini anlamak üzere bölgedeki incelemelerini tamamladı.

Kaynak: İHA

