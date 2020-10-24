Erbaş: İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğinin bir göstergesidir - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler asılmasına ilişkin, "İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir. Peygamberimiz'e (s.a.s), Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı gösterilen bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karikatürlerin kamu binalarında gösterilmesinin İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğinin bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası toplumu, İslam düşmanlığını körükleyen zihniyetle mücadeleye davet eden Erbaş, şu açıklamada bulundu: "Mevlid-i Nebi haftasını idrak ettiğimiz bu günlerde, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'i (s.a.s) resmeden hakaret dolu karikatürlerin Fransa'daki kamu binalarına yansıtılması, İslam düşmanlığının resmi makamlarca desteklendiğini gözler önüne sermiştir. Peygamberimiz'e (s.a.s), Müslümanlara ve kutsallarımıza karşı gösterilen bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Öfke ve nefret dolu bir davranışla İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum."