Erbil'de ABD Konsolosluğu Önünde Protesto

20.01.2026 10:25
Göstericiler, ABD'nin Suriye ordusuna müdahale etmemesini protesto etti; güvenlik güçleri müdahale etti.

ABD'nin, Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarına müdahale etmemesini protesto eden bir grup, Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu önünde gösteri yaptı.

Dün akşam saatlerinde ABD'nin Erbil Konsolosluğu önünde toplanan grupta bazı eylemcilerin YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in posterlerini taşıdığı görüldü.

Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atan grup, ABD'nin Suriye ordusu operasyonlarına müdahale etmesini istedi.

Protestoculardan bazıları Konsoluğa ait güvenlik kulübelerinin üzerine çıkarken gerilimin artması üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri bölgeye takviye güçler sevk ederek kalabalığın dağılmasını sağladı.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan 18 Ocak'ta yürürlüğü giren anlaşmaya karşın, YPG/SDG unsurları Suriye ordusuyla Rakka ve Haseke'nin çeşitli bölgelerinde dün çatışmalara girdi.

Kaynak: AA

