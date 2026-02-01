Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu

01.02.2026 14:48
Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde 1.4 milyon ziyaretçi ağırladı; oteller yüzde 100 dolulukta.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestir tatilinin son gününde binlerce misafir ağırladı. Türkiye'nin en uzun pistine sahip Erciyes Kayak Merkezi'ni; sömestir tatilinde toplam 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti.

Sömestir tatilinin son gününde Erciyes; yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam etti. Tatilin son gününü kayak yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar kendini Erciyes Kayak Merkezi'nin pistlerine attı. Pistler; yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, çocuklar da kar üzerinde doyasıya eğlendi. Sömestir tatili boyunca 1 milyon 400 bin kişiyi ağırladıklarını kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Dolu dolu bir sömestir geçirdik. 18 Aralık'ta sezonu açmıştık. Güzel kar yağışı ile birlikte yılbaşı oldu, arkasından hemen sömestirin öncesinde yağan karla birlikte çok daha keyifli hale geldi Erciyes. Sömestirde Erciyes de doldu taştı desek yeridir. Sömestirin başında 'Şimdi tam Erciyes zamanı' sloganıyla başlamıştık. Gerçekten bunun da hakkını verdi. Hedeflediğimiz rakama ulaştık son gün itibariyle. Şuanda 1.4 milyon misafir sayısına sömestir içerisinde ulaşmış olduk. Zaten sömestire gelene kadar da 1 milyon ziyaretçiye ulaşmıştık. Dolayısıyla hedefimiz olan sezon sonundaki 3 milyona doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Tatil boyunca otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını, tatil sonrasında da rezervasyon almaya devam edildiğini aktaran Akşehirlioğlu, "Erciyes özellikle son zamanlarda çok dolu hale geldi. İmkanı olanlar sömestirin bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına da rezervasyon yaptırarak buradaki tatil dönemini bir aya çıkarabiliyorlar. Hemen sömestirin arkasından da yoğunluğumuz devam edecek. Hem şehir otellerimiz hem Erciyes'teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi. Önümüzde de otellerimiz aynı şekilde rezervasyon almaya devam ediyor. Doluluk oranları yüzde 90'ın üzerinde sömestir sonrasında da devam ediyor. Bu sene inşallah içerisine bayram tatilini de alırsak kış tatilinin içerisine, bir sezonda yılbaşı, sömestir, bayram tatili derken 3-4 farklı pik yaptığı dönem olacak. Kayakseverlerin dolu dolu yaşayacağı bir Erciyes dönemi geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Erciyes, Yerel, Son Dakika

