Nilüfer'in 2019 yılı nüfus verilerine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, nüfusun 465 bin 956'ya ulaştığını belirterek, "Nüfusumuz bir yılda 24 bin 657 kişi arttı. Bu hızlı artış gelecek adına bizi korkutuyor. Bu konuda ciddi çalışma yapmalıyız" dedi.



Nilüfer Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında hızla artan nüfus ve gelecekte sağlıklı gıdaya ulaşma adına önemli çalışmalardan biri olan tarım alanındaki çalışmalar gündeme geldi. Barış Meclisi'nde yapılan toplantıda gündeme geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şehrin hızla artan nüfusuna dikkat çekti. TÜİK'in 2019 yılı nüfusunu açıkladığını belirten Başkan Erdem, Bursa'nın nüfusunun 2019 yılında 61 bin 599 kişi artarak 3 milyon 56 bin 120'ye ulaştığını belirtti. Nüfusu en fazla yükselen ilçenin ise yine Nilüfer olduğuna vurgu yapan Erdem, "Dağ ilçelerinde nüfus azalırken merkez ilçelerde nüfus arttı. Nilüfer'in nüfusu 2019 yılında 465 bin 956'ya ulaştı. Nilüfer'de bir yıl içinde 24 bin 657 nüfus artışı gerçekleşti ki bu hızlı artış gelecek adına bizi korkutuyor" dedi.



Başkan Erdem, kentin sürekli artan nüfusu ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:



"Nilüfer'in planlı yapısını bozmadan bu nüfusu nasıl ağırlayacağımız konusunda, önümüzdeki yıllarda ciddi çalışmalar yapmalıyız."



Nilüfer'in kırsal alan çalışmaları anlatıldı



Nilüfer'in nüfusundaki hızlı artışın gündeme geldiği meclis toplantısında, nüfus artışına karşı tarım alanındaki verim artışının önemine de vurgu yapıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 2020 yılını "Tarım Yılı" ilan ettiklerini belirterek, bu konuda yıl içinde önemli çalışmalar yapılacağını belirtti.



Meclis'te Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Çevre ve Kırsal Alan Komisyonu'nun, öncelikle Nilüfer Belediyesi'ne ait olan kırsal alanlar olmak üzere yapılan bütün çalışmalar hakkında hazırladığı rapor ile ilgili bilgi verdi.



Nilüfer'in nüfusunun yüzde 7'sinin kırsal mahallelerde yaşadığına dikkat çeken Arca Atay, Nilüfer'de yaklaşık 14 bin 500 hektarlık alanda halen bitkisel üretim ve hayvancılık yapıldığını belirtti. Atay, "Tarım daha Nilüfer'de bitmedi. 100 bin dönüme yakın arazide çeşitli tahılların üretimi, 13 bin dönüme yakın alanda sebze üretimi, 32 bin dönüm civarındaki arazide de meyve üretimi yapılıyor. Ayrıca Nilüfer'de 10 bin büyükbaş hayvan, 30 bine yakın da küçükbaş hayvan var " dedi.



Kırsal alandaki çalışmaların Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde sürdürüldüğünü anlatan Atay, "Müdürlüğümüz, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, zirai ilaç atıklarının bertarafı gibi konularda eğitimler düzenliyor. Çilek yetiştiriciliği konusuna da son yıllarda büyük değer verildi. Atlas, İnegazi gibi ilçelerde üreticilere ücretsiz çilek fidesi verilerek bu alandaki üretimin artmasına destek sağlandı. Verdiğimiz lavanta yetiştiriciliği eğitiminden sonra bir çiftimizle de ilk lavanta bahçesini oluşturduk" diye konuştu.



Nilüfer Kent Bostanları'nda yapılan çalışmalara da işaret eden Atay, burada ekolojik tarım koşullarında yerel-atalık tohum üretildiğini ve her yıl düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde bu tohumların ilgili kişi ve kurumlara ücretsiz dağıtıldığını ifade etti.



Atay, BEBKA desteği ile Kent Bostanları'nda hayata geçirilen kompost ünitesi hakkında da bilgi vererek, daha kapsamlı yeni bir kompost tesisi projesi, ekoçiftlik projesi, mera ıslahı projesi, soğuk hava deposu projesi gibi yeni projeler üzerinde de çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.



Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çalışmalarından da bahseden Arca Atay, "Kooperatif ile ortakların her türlü bitkisel üretim ve hayvancılık konularındaki üretimlerine, sosyal ve ekonomik yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Kırsal mahallelerde tarımı desteklemeyi, geliştirmeyi, kırsalda üretim yapan çiftçinin ekonomik seviyesini artırmayı, kırsalın sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin bin dönüme yakın bir tarım arazisi var. Kurduğumuz kooperatif ile bunun üçte birlik kısmını değerlendireceğiz" diye konuştu. - BURSA