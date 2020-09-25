Erdemli Belediyesi'nce yaptırılan okul ek binası törenle teslim edildi - Son Dakika

Erdemli Belediyesi'nce eğitime destek amacıyla Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokuluna yaptırılan iki derslikli ek bina, törenle teslim edildi.

Devir teslim törenine, İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile okul idarecileri katıldı.

Başkan Mükerrem Tollu törende yaptığı konuşmada, Erdemli Belediyesi olarak insanın yaşadığı heryere hizmet götürmeye çalıştıklarını, bunlardan en önemlilerinden birinin de eğitime verdikleri destek olduğunu söyledi.

Erdemli'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu, bu bağlamda eğitimde de eksiklikler görülebildiğini dile getiren Tollu, "İmkanlar ve fiziki şartlardan dolayı her yere okul yapabilme imkanı yok. Ancak en azından içinde bulunduğumuz ve şehidimizin adı verilen Şehit Öğretmen Şehit Hacı Ömer İlköğretim Okulu'nda Milli Eğitim şartlarına uygun iki derslikli bina yapmak için hemen başladık. Bir ay gibi kısa süre içerisinde eğitim öğretim yılı açılır açılmaz hizmetimizi gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ek bina kurdele kesilerek hizmete açıldı.