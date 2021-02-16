Erdemli'de çarşı ve mahalle bekçileri ödüllendirildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri ödüllendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bekçiler, görevleri sırasında birçok suç girişiminin önlenmesini ve çok sayıda suçlunun yakalanmasını sağladı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, görevlerinde üstün gayret ve başar gösteren çarşı ve mahalle bekçilerini makamında kabul ederek, takdirname verdi.

Kula, bekçilere görevlerinde başarılar dileyerek, gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.