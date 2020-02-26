Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
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Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor

7 saat önce

Erdemli Belediyesince, Üçtepe ve Kumkuyu mahallelerinde bahçe ve ara yollarda yağmur suları nedeniyle zarar gören bölgelerde onarım çalışması yapıldığı bildirildi.

Erdemli'de yağıştan zarar gören yollar onarılıyor, System.String[]

Erdemli Belediyesince, Üçtepe ve Kumkuyu mahallelerinde bahçe ve ara yollarda yağmur suları nedeniyle zarar gören bölgelerde onarım çalışması yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı içerisinde meydana gelen aşırı yağış ve heyelana anında müdahale eden ekipler, ulaşımda yaşanan aksamaların da önüne geçti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgile veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Geçtiğimiz ay içinde yağmurun etkili olduğu bölgelerde meydana gelen heyelanlar, ulaşımda sorunları da beraberinde getirdi. Yağışların etkisiyle hasar gören yolların olduğu bölgemize ekiplerimiz anında müdahalede bulundu. Üçtepe ve Kumkuyu'da çiftçilerimizin geçim kaynağı olan bahçe ve ara yollarında meydana gelen hasarları gidermek ve onların sorunlarına çözüm getirmek adına malzemeli bakım işlerini gerçekleştirdik" dedi. - MERSİN

Erdemli, Kumkuyu, Üçtepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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