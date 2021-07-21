Erdoğan, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'a gelmediğini söylerken öyle bir kelime kullandı ki herkes oraya odaklandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kıbrıs zaferinin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler hakkında konuştu. Erdoğan, etkinliklerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in olmamasına ilişkin soru işaretlerini de giderdi.

"MAALESEF ONLAR DA GELMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in KKTC'deki törenlere davet edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine

"Biz Kıbrıs davasına başından beri sahip çıkıyoruz. Rahmetli Ecevit o zamanın başbakanıydı ama başbakan yardımcısı olarak da merhum Erbakan vardı malum. Ben de tabii o zamanlar partimizin içerisinde aktif bir görevdeydim ve süreci iyi biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bu ziyarete, bu kutlamaya, örneğin Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi, ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İYİ Parti genel başkanları da davet edildi ama maalesef onlar da gelmedi.

"HDP'NİN MİLLİLİK DİYE BİR DERİ YOK"

Öbür taraftan HDP tabii ki davet edilmedi. Çünkü onların millilik diye bir derdi yok. Öyle sayısal duruma da bakılmadı. Sayın Mustafa Destici de davet edildi. Özellikle Erbakan Hoca'mız sebebiyle oğlu Fatih Bey davet edildi. Hakeza Oğuzhan Bey o dönemin içerisinde aktif rol oynadığı için o da davet edildi. Sayın Önder Aksakal, merhum Ecevit'in şu andaki adeta vekili konumunda kabul edilerek o da davet edildi. Sağ olsunlar geldiler. Ben maksat hasıl oldu diye düşünüyorum."

MAALESEF KELİMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır aralarında en çok dikkat çeken kelime, "maalesef" kelimesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet liderlerinin programa katılmamasıyla ilgili soruya "maalesef" katılmadılar demesi, dikkatleri üzerinde topladı.