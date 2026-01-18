Erdoğan Aydın'da Açılış Töreni Yapacak - Son Dakika
Erdoğan Aydın'da Açılış Töreni Yapacak

18.01.2026 17:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ve kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın'a gelecek.

Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyaretiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Vali Canbolat'ın paylaşımında göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Canbolat, Aydın için önemli bir gurur günü yaşanacağını vurgulayarak gerçekleştirilecek törene tüm Aydınlıları davet etti. - AYDIN

