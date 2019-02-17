Erdoğan: "Bedelli Askerlik Uygulamasını, Ordumuzun Personel İhtiyacına Göre Belirlenen Bir Rakamla...

Erdoğan: "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.

Erdoğan: "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz."

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