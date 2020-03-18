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Erdoğan: "Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları,...
6 saat önce
Erdoğan: "Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
Erdoğan: "Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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