Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği Her Kapıdan Kovulan Bu Taklacıya 31 Mart'ta Öyle Bir Ders...

Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği Her Kapıdan Kovulan Bu Taklacıya 31 Mart'ta Öyle Bir Ders...

35 dakika önce

Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın.

Erdoğan:
Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA

İdris Naim Şahin, Güncel
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