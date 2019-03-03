Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği Her Kapıdan Kovulan Bu Taklacıya 31 Mart'ta Öyle Bir Ders...
35 dakika önce
Erdoğan: "(İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın.
Erdoğan: "(İdris Naim Şahin
) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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