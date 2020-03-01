Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin... - Son Dakika

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Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin...
6 saat önce
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirtti
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