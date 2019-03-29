Erdoğan: "(Pendik'te Broşür Dağıtan) Yusuf'un (Özoğul) Yaptığı, O Provokatör Kadına ve Onun Temsil...
44 dakika önce
Erdoğan: "(Pendik'te broşür dağıtan) Yusuf'un (Özoğul) yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir.
Erdoğan: "( Pendik
'te broşür dağıtan) Yusuf'un (Özoğul) yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:35 Kaynak: AA
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