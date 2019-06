Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birisi diyor ki, '5 dakika, 10 dakika görüştük', öbürü '15 dakika filan' sonunda iş ortaya çıktı, 45 dakika bunların orada görüşmesi var. 45 dakika orada görüşürken de bütün doneler, ne tür sorular sorulacak ki bu tamamen bir soru çalma sanatıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birisi diyor ki, '5 dakika, 10 dakika görüştük', öbürü '15 dakika filan' sonunda iş ortaya çıktı, 45 dakika bunların orada görüşmesi var. 45 dakika orada görüşürken de bütün doneler, ne tür sorular sorulacak ki bu tamamen bir soru çalma sanatıdır. Bu, tamamen FETÖ'cülerin işidir." dedi.

Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayını nasıl bulduğuna yönelik soru üzerine, söz konusu yayını beğenmediğini söyledi.

Yayında objektif bir yönetim anlayışının olmadığını söyleyen Erdoğan, "Dakikalardan, soru soruş şekillerine varıncaya kadar, ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu ve bu tarafgirlikle kalmayıp bir de tabii sonradan o soru soruş şekillerinde bile bazı tarafgirlikler çok somut ortaya çıkıyordu." dedi.

Erdoğan, söz konusu yayında moderatörün CHP adayına "Başkan", Binali Yıldırım'a ise "başkan adayı" diye hitap ettiğini ifade ederek, "Bu çok çok önemliydi. Canlı yayın boyunca iki adayın konuşma süresinde eşitsizlik göze çarptı. O da çok önemliydi. İki adayın konuşma süresine baktığımız zaman güya çok dikkatli takip edilmesine veya 'buna ben çok dikkat edeceğim ve her iki adaya da bu noktada dikkatli süreleri kontrol edeceğim' demesine rağmen bunlara dikkat edilmemiştir. Eşit süre verilmedi. Mesela Sayın Yıldırım'a bütün bu süre içinde 4 dakikada az süre tanımıştır. Bunların hepsini dakika dakika bizler masaya yatırdık. Çok daha ilginç bir şey, Sayın Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş ama rakibinin ise böyle bir sıkıntısı olmamıştır. Burada da yaptığımız tespitler de şu, burada rakamları göstererek özellikle 10 kez CHP adayının müdahaleye uğradığını görüyoruz ama Yıldırım'ın 26 kez sözü kesildi. Halbuki bir moderatör olduğunda konuşmacılar, konuşması ne kadar fazla kesilirse o da oradaki iradesini veya sunumunu o değerini kaybeder ve o akış ortadan kalkar. Burada da bunu maalesef yaşadık ve gördük." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdan 3 gün önce bir otelde moderatörün CHP adayıyla görüştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Birisi diyor ki, '5 dakika, 10 dakika görüştük', öbürü '15 dakika filan' sonunda iş ortaya çıktı, 45 dakika bunların orada görüşmesi var. 45 dakika orada görüşürken de bütün doneler, ne tür sorular sorulacak ki bu tamamen bir soru çalma sanatıdır. Bu, tamamen FETÖ'cülerin işidir. Çok ilginçtir, moderatör soruyu soruyor, sorduktan sonra da oradan, o başlıklara göre o karton çıkarılıyor o gösteriliyor. Bu denli bir hırsızlık olur mu? Böyle de 'çok doğru, çok adil bir moderatörlük yaptım' nasıl diyeceksin? Bunlar dersi 45 dakika çalıştılar, soruları vesaire hepsi. O kutucukların da hepsinin biz resimlerini aldık ve orada bu resimler nasıl çekildi, nasıl bunlar önceden hazırlandı... Çünkü soru soruluyor ve soru sorulduğu anda hemen bu çıkıyor ve cevabını da ona göre veriyor. Şimdi bu adil bir tartışma olamaz. Nitekim adil olmaktan çıktı. Tabii bu hem siyasi, hem ahlaki değerlere ters bir tartışma halini aldı. Ben mesela Sayın Dündar'la Baykal döneminde bizim bir tartışmamız olmuştu ve biz o tartışmamız da CHP adına Sayın Tan'la görüşmüştü, Uğur Dündar'la benim adıma Ömer Çelik Bey görüşme yaptı. ve her ikisiyle de görüşmeler yaptı, konuştular vesaire... Ondan sonra biz programa çıktık ve hakikaten çok da güzel bir tartışma oldu. Daha sonra değerlendirmeler noktasında da gayet güzel değerlendirmeler yapıldı. Ama hiç buna benzer olumsuz şey de o zaman olmadı."

"Bir moderatörün ne soracağı belli olabilir mi? Sürpriz bir soruyla moderatör karşınıza çıkabilir. Sürpriz soruyla karşımıza çıkınca ne yapacaksınız?" diyen Erdoğan, "Şimdi nedir? Bu, bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bundan sonra kalkıp da bu tür şeyler de... Mesela bana da soruldu 'Ne yapalım' diye ben farklı isimler vermiştim ama bu isimler adaylar tarafından herhalde makul karşılanmadı ve iş bu noktaya geldi. Şimdi tabii öyle veya böyle o akşamki tartışmanın da hasılasını pazar günü sandıklarda göreceğiz. İster buralarda hırsızlıklar, şunlar bunlar olsun. Öyle veya böyle bu netice kendini çok açık net zaten gösterecek." diye konuştu.

"Girmeyişimin sebebi bu tür endişeler"

Gazeteci Uğur Dündar'la yaptıkları görüşmeden bu yana böyle bir şeye hiçbir zaman girmediğini anlatan Erdoğan, "Neden girmediniz?" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Girmeyişimin sebebi bu tür endişeler. Çünkü her şeyde maalesef bir sıkıntı, bir bozukluk var. Artık ideolojik yaklaşımlar bu tür tartışmaları bozuyor. İdeolojik tartışmalardan arındırılmış acaba bir tartışma olabilecek mi? Yoksa ben o zaman ki daha yeni bu sürecin içerisindeydim. Sayın Baykal benden çok çok deneyimli, tecrübeli bir lider olmasına rağmen biz onunla o tartışmayı yaptık ve herhangi bir sıkıntı şu, bu yaşanmadan böyle bir tartışma yaptık. Bugün de, yarın da artık belli bir deneyime sahip bir lider olarak ben herkesle bu tür müzakerelere, tartışmalara girerim. Bütün mesele, işte şimdi burada da gördüğümüz gibi bir moderatör olayındaki neticedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak yayında Binali Bey'in performansını yeterli bulup bulmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik var. Kalkacaksın İDO genel müdürü olarak yola çıkacaksın, ondan sonra milletvekili olacaksın ve 10-11 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapacaksın, öbür taraftan Başbakanlık ardından Meclis Başkanlığı... Şu anda bu ülkenin 81 vilayetinin her yerinde, yollarından, altyapısına, üst yapısına varıncaya kadar kadar, havalimanına varıncaya kadar Binali Bey'in Başbakanlığım döneminde elinin değmediği yer yok."

Ekrem İmamoğlu'nun, "25 senede İstanbul'da ne yaptınız?" dediğini aktaran Erdoğan, "İnsanın gözü arsa artık bunu görecek. Ama gözü var da görmüyorsa artık buna benim diyeceğim bir şey yok. Sen kalkıp da İstanbul'da Avrasya Tünelini görmeyecek misin? Marmaray'ı görmeyecek misin? 29 Ekim 2013'ten bu yana 350 milyon insan geçti. Öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü. Bütün bunlar şu anda İstanbul için bitirilmiş olan yatırımlar. Kadıköy Söğütlüçeşme'den kalkan şu andaki metrobüsler Beylikdüzü'nü geçiyor, oraya kadar ulaşıyor. Bunları yapan yine aynı şekilde AK Parti belediyeciliğidir. Hepsinden öte şu anda dünyanın neredeyse ilk üçü içerisinde yer alan bir İstanbul Havalimanı'nı yine Binali Bey'in Ulaştırma Bakanlığı döneminde biz başlattık. Almanya'da Berlin Havalimanı 17 yıl oldu, hala bitirilemedi. Ama bizimki 5 yılda bitti ve şu anda bazı eksikler var, bu eksikler de bittiği andan itibaren bizim havalimanımız belki de dünyanın bir numaralı Havalimanı haline gelecek." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın vaatlerine hiç girmeyeceğini anlatan Erdoğan, "Çünkü yaptıkları zaten yapacaklarının şu anda teminatı durumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP adayının İstanbul'da ücretsiz ve indirimli su vaadinin olduğunu anlatarak, "İstanbul'u suya kavuşturan bu fakir. Benim döneminde Istranca Dağları'nı deldik İstanbul'a suyu getirdik. Öbür taraftan Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik bu da yetmez dedik, boğazın altından boru oraya yerleştirildi ve Anadolu Yakası'nda sıkıntı olursa Avrupa Yakası'ndan oraya suyu pompaladık. Avrupa Yakası'ndan olursa Anadolu Yakası'ndan bu tarafa suyu pompaladık. Bunu da hallettik." ifadelerini kullandı.

"Şimdi çıkmış israftan bahsediyor"

Haliç'i temizlediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haliç'ten çıkardığımız çamuru Alibeyköy'de bir taş ocağına pompaladık ve o çamur orada 650 bin metrekarelik bir alanı orada oluşturduk. Şimdi orada oyun parkı var. Bunları biz o belediye başkanlığımız döneminde yaptık. Şimdi çıkmış israftan bahsediyor. Bütün bu yatırımlar öyle durup dururken olmadı ki ve ben 2,5 milyar dolarlık borçla devraldım. 1 milyar 250 milyon dolar borçla devrettim. Bütün bu dediğim yatırımları da yapmak suretiyle."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı görevinden sonra Başbakanlığı döneminde de sürekli İstanbul'daki AK Parti belediyesini de hiçbir zaman ihmal etmediğini anlatarak, "Ama arkadaşlarımın hepsi de zaten başarılı bir belediyecilik sergilediler. Bunları görmek lazım. Ama tabii buraları bilmiyor, görmediği için 'bir şey yok' diyor. Bizim hemen hemen her ilçemizde muhakkak kültür, kongre merkezleri var. Bunlarda her türlü yarışın içindeyiz."

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

Nihal Candan, cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir

Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var