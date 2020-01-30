Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse,... - Son Dakika
Erdoğan: "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse,...
6 saat önce
Erdoğan: "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Son Dakika Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, "Saray'a giden CHP'li" krizinin ardından ilk kez yan yana geldi