Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)

Ukrayna, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca programı dahilinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.