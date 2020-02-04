Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü - Son Dakika

Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü

15 dakika önce

Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)Ukrayna, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)

Ukrayna, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca programı dahilinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü

Ukrayna, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler! Son dakika: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın

Son Dakika Haberleri
10:42 'Ramo' izleyicileri taşkapı'nın delifişek gençlerini konuşuyor!
09:47 Jennifer Lopez Super Bowl'da kızını sahneye çıkardı
10:12 Cüneyt Özdemir'den takipçi sayısı esprisi: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım
09:32 Selin Uzal ABD'li yönetmenin yeni filminde
09:32 Eltilerin Savaşı rekorla başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 11:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]