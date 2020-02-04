Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü - Son Dakika

Erdoğan, ukrayna'da heyetler arası görüştü
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Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)Ukrayna, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)
Ukrayna, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ayrıca programı dahilinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
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