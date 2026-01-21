Erdoğan ve Lula İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Erdoğan ve Lula İkili İlişkileri Görüştü

21.01.2026 20:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti." denildi.

Kaynak: ANKA

