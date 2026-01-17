ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde heyelan sonucu kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Alaplı- Ereğli yolu Ereğli istikametinde heyelan yaşandı. Kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluşurken, yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolu temizleyerek yeniden ulaşımı açtı.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Heyelan: Otomobile Kaya Parçaları Düştü - Son Dakika
