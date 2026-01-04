Ereğli\'de Kurt Sürüsü Kamerada

Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen doğada yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Belceağaç Mahallesi'ne kurt sürüsü indi.
Sürünün sabaha karşı mahalleden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürü daha sonra gözden kayboldu.
