Ereğli\'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli-Devrek yolu Carrefourse kavşağında meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

İddiaya göre B.B. idaresindeki 67 AFK 820 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.B. ile yolcusu F.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK