Ereğli'de park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bestekar Mustafa Seyran Caddesi, Toros İlkokulu önünde park halindeki 42 YV 656 plakalı otomobilden alevler çıktı.
Otomobilin motor kısmından çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Kaynak: AA
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