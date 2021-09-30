Ereğli'de park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı

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