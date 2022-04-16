Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
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Ereğli'den kısa kısa

16.04.2022 11:56
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediyesine ait Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı'nda sezon hazırlıklarına başlandı.

Ereğli Belediyesine ait Sevgi, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı'nda sezon hazırlıklarına başlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile plaj tesislerinde başlatılan çalışmaları inceledi.

Tamirat ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini belirten Posbıyık, plaj ve mesire alanının haziran ayı içerisinde halkın hizmetine açılacağını söyledi.

Ereğli'de fırın ve imalathaneler denetlendi

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ekmek fırın ve imalathanelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 ekmek fırını ile 30 unlu mamul ve tatlı imalathanesinde hijyen, gramaj ve rutin kontroller yapıldığı, denetimlerde 19 fırın ve 13 imalathane hakkında hijyen ve evrak eksikliği nedeniyle tutanak tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iş yerlerine eksikliklerin giderilmesi için 1 hafta süre verildiği belirtildi.

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Halil Posbıyık, Haziran, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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