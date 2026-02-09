Eren Kalfa, Avrupa'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Spor

Eren Kalfa, Avrupa'da Altın Madalya Kazandı

Eren Kalfa, Avrupa'da Altın Madalya Kazandı
09.02.2026 12:30
Trabzonspor'un sporcusu Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı.

TRABZONSPOR Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, Bulgaristan'da düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Trabzonspor Kulübü atıcılık branşı sporcusu Eren Kalfa, 3–9 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu, U18 Havalı Tabanca Erkek Takımı kategorisinde Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanırken, U18 Havalı Tabanca Trio Takımı kategorisinde ise Avrupa ikinciliği elde etti. Trabzonspor Kulübü, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle ülkemizi ve kulübünü başarıyla temsil eden sporcusu Eren Kalfa'yı, takım arkadaşlarını ve Milli Takım antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Kalfa, Avrupa'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eren Kalfa, Avrupa'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
