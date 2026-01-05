Erenler'de Kaçak Makaron Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 339 bin 100 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Erenler ilçesinde G.K'ye ait bir depoda arama yapıldı.

Aramalarda 3 elektronik sigara sarma makinesi, 223 bin 800'ü boş, 115 bin 300'ü dolu toplam 339 bin 100 makaron ve 15 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.