Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor

6 saat önce

Ergene ilçesinde bulunan çeşitli firma, kurum ve kuruluşlar Ergene Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ediyor.

Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor, System.String[]

Ergene ilçesinde bulunan çeşitli firma, kurum ve kuruluşlar Ergene Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ediyor.


Son olarak bir inovasyon firmasının yetkilileri Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine gerçekleştirmiş olduğu ziyarette hayvan bakımı, beslenme ve barınak işleyişi hakkında Ergene Belediyesi veteriner hekimi Ahmet Sezer tarafından bilgilendirildi.


Ergene Belediyesi Hayvan Barınağında mini bir tur gerçekleştiren firma yetkilileri daha sonra sokak hayvanları doğal beslenme alanına giderek sevimli dostlarını beslediler. Önümüzdeki günlerde hayvan kulübelerine yapılacak olan boyama etkinliğine de davet edilen hayvanseverler seve seve bu etkinliğe katılacaklarını belirterek, yapılacak olan yeni projelerde de yer almak istediklerini belirttiler.


"Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimiz devam ediyor"


"Hayvan sevgisi insandaki merhamet, yardımlaşma ve iyilikseverlik gibi duyguları geliştiren özel duygulardır" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediye Başkanlığı olarak çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının barınak ihtiyaçlarından beslenme ve su odaklarına kadar pek çok alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Sosyal sorumluluk projelerimizle çok sayıda hayvanseverin desteğiyle sokak hayvanlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Ahmet Sezer, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
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