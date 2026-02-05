Ergene\'de Yangın: 100 Koyun Telef Oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 100 koyun öldü.

Sağlık Mahallesi'nde Serkan ve Erkan Tuncay'a ait çiftlikte bulunan çoban evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çiftlikteki 100 koyun öldü.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy bölgede inceleme yaparak, aileye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.