Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

6 saat önce

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın'ın evinde ölü bulunmanın ardından yapılan ilk incelemede, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı, System.String[]

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın'ın evinde ölü bulunmanın ardından yapılan ilk incelemede, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.


Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Komşuları, Sayın ile pek görüşmediklerini söylerken yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanılmadı.


Telefonunun sesi içeriden gelince kapı çilingir tarafından açıldı


Ergenekon kumpas davasında gizli tanık olan Sayın'ın polis korumasında olduğu ve cansız bedeninin polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Koruma polisi Sayın'a cep telefonundan ulaşmak istedi fakat cevap alamadı. Bu esnada telefon sesinin Merdivenköy'deki dairesinden geldiğini duyan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi ve Sayın'ın cansız bedenini buldu.


Öte yandan ilk belirlemelere göre Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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