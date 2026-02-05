Ergün, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ergün, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ergün, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
05.02.2026 11:35
Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, AA'nın 2025 fotoğraf yarışmasında oy kullandı ve kategorileri belirledi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", fotoğrafını seçen Ergün, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

Ergün, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı" karesini seçen Ergün, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'in "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Ergün, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarından dolayı kutlayıp, "Bütün fotoğraflar büyük emek verilerek çekilmiş kareler. Seçim yaparken çok zorlandım. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

