Erhürman, ABD Büyükelçisi'ni Kabul Etti

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, "ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis'i kabul ettiği" bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis'i kabul ederek görüştü. Görüşmede son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Erhürman'a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti" ifadeleri kullanıldı.
